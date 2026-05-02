Глава Туапсе обнадежил тех, кто хочет приехать на отдых летом Глава Туапсе Бойко: пляжный сезон будет открыт

Москва2 мая Вести.Курортный сезон в Туапсе не отменен - пляжи будут доступны для туристов, сообщил ИС "Вести" глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

Он уточнил, что береговая линия округа составляет около 90 километров.

То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут в наш город, смогут им пользоваться заверил Сергей Бойко

В ночь на 28 апреля из-за падения обломков украинских беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар. Утром 30 апреля пожар был потушен. В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского терминала. На следующий день пожар ликвидировали.