Кондратьев: Туапсе снова был атакован беспилотниками

Кондратьев о пожаре на морском терминале в Туапсе: ситуация контролируемая Кондратьев: Туапсе снова был атакован беспилотниками

Москва1 мая Вести.На территории морского терминала в городе Туапсе, где после ночной атаки беспилотников вновь возникло возгорание, работают сотрудники МЧС, ситуация контролируемая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас там работает мой заместитель. Как доложил Дмитрий Маслов, в тушении огня задействованы 143 человека и 25 единиц техники. Ситуация контролируемая написал он в Telegram-канале

По данным Кондратьева, обошлось без жертв и пострадавших.

Он также рассказал, что делается все возможное для недопущения попадания нефти в море: на реке перед выходом в акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу, отработавшие боновые заграждения заменили на новые.

Кроме того, в Туапсе продолжаются работы по очистке береговой линии и приведении в порядок улиц города.