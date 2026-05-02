На морском терминале в Туапсе полностью ликвидировали пожар В Туапсе полностью ликвидировали пожар на морском терминале

Москва2 мая Вести.Специалисты полностью ликвидировали пожар на территории морского терминала в Туапсе, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Речь идет о возгорании, которое произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ночью 1 мая.

Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России говорится в заявлении

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал, что в городе продолжаются работы по устранению последствий атак вражеских БПЛА в Туапсе. В гостиницах находятся 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с пострадавшем от пожаров НПЗ.