Москва2 маяВести.Специалисты полностью ликвидировали пожар на территории морского терминала в Туапсе, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Речь идет о возгорании, которое произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ночью 1 мая.
Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС Россииговорится в заявлении
Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал, что в городе продолжаются работы по устранению последствий атак вражеских БПЛА в Туапсе. В гостиницах находятся 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с пострадавшем от пожаров НПЗ.