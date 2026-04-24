Кондратьев сообщил о полной ликвидации пожара на морском терминале в Туапсе Пожар на морском терминале в Туапсе полностью потушен

Москва24 апр Вести.Пожарные справились с возгоранием на морском терминале в Туапсе, которое началось после атаки украинских беспилотников несколько дней назад. Огонь полностью потушен. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Туапсе на территории морского терминала полностью потушили пожар... Пять дней около 300 человек боролись с огнем написал глава региона в мессенджере MAX

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в устранении последствий вражеских ударов, и отметил, что местным жителям необходимо продолжать следовать рекомендациям специалистов касательно нахождения на улице.

Ранее стало известно, что в районе терминала закрыли два детских сада, школу и торговый центр. Специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе.