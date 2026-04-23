Два детских сада, школу и ТЦ закрыли из-за пожара на морском терминале в Туапсе

Москва23 апр Вести.В Туапсе в районе горящего терминала закрыли два детских сада, школу и торговый центр. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В районах, прилегающих к морскому терминалу, с 16 апреля по рекомендации Роспотребнадзора, временно не работают детские сады №22 и №25, школа №3 – учебный год в ней будет продлен. Также не принимает посетителей торговый центр "Красная Площадь" говорится в Telegram-канале оперштаба

Ранее сообщалось, что площадь возгорания удалось сократить почти в два раза.

По данным на 21 апреля, в районе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе.