Жителей Туапсе предупредили о вредных веществах в воздухе у горящего терминала Роспотребнадзор зафиксировал превышение ПДК вредных веществ в Туапсе

Москва22 апр Вести.В Туапсе в районе горящего морского терминала выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично - Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали говорится в Telegram-канале штаба

Местным жителям рекомендуется не открывать окна, промывать глаза, нос и горло и ограничить пребывание на улице. Также стоит чаще делать влажную уборку помещений, а тем, тем, кто носит контактные линзы, лучше временно перейти на очки.

Пожар на морском терминале в Туапсе начался после массированной атаки украинских беспилотников ночью 20 апреля, в понедельник. в порту началось возгорание, повреждения получила транспортная инфраструктура и 17 зданий.