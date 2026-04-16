В Туапсе загорелось оборудование на морском терминале, тушение продолжается

Москва16 апр Вести.В результате ночной атаки вражеских беспилотников в Туапсе начался пожар на морском терминале. Пожаротушение продолжается, сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

Уточняется, что в порту загорелось технологическое оборудование.

На месте ЧП работает штаб тушения пожара. Задействовано 157 человек, 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отмечается в сообщении в мессенджере MAX

По последним данным, ночная атака ВСУ по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух людей, в том числе подростка, еще семь человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.