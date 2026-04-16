22 жителя Туапсе остаются в пунктах временного размещения после атаки БПЛА

Более 20 жителей Туапсе остаются в ПВР после атаки беспилотников 22 жителя Туапсе остаются в пунктах временного размещения после атаки БПЛА

Москва16 апр Вести.В пунктах временного размещения находятся 22 жителя Туапсе, пострадавших от ночной атаки вражеских беспилотников, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

По словам главы муниципалитета Сергея Бойко, в Туапсинском округе обследовано 31 жилое помещение, а также социальные объекты.

В пункте временного размещения находится 22 человека. Они обеспечены всем необходимым пояснил Бойко в мессенджере MAX

По его поручению, людей разместят в комфортабельной гостинице, а тем, кто потерял имущество, предоставят необходимые вещи и предметы личной гигиены.

Кроме того, пострадавшие могут получить консультацию и подать документы для оказания помощи.

Террористическая атака ВСУ по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух людей, в том числе подростка, еще семь человек пострадали.

В настоящее время на месте падения беспилотного летательного аппарата работают спасатели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.