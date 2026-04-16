Москва16 апрВести.В пунктах временного размещения находятся 22 жителя Туапсе, пострадавших от ночной атаки вражеских беспилотников, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
По словам главы муниципалитета Сергея Бойко, в Туапсинском округе обследовано 31 жилое помещение, а также социальные объекты.
В пункте временного размещения находится 22 человека. Они обеспечены всем необходимымпояснил Бойко в мессенджере MAX
По его поручению, людей разместят в комфортабельной гостинице, а тем, кто потерял имущество, предоставят необходимые вещи и предметы личной гигиены.
Кроме того, пострадавшие могут получить консультацию и подать документы для оказания помощи.
Террористическая атака ВСУ по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух людей, в том числе подростка, еще семь человек пострадали.
В настоящее время на месте падения беспилотного летательного аппарата работают спасатели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.