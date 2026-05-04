Москва4 маяВести.В Туапсе специальные комиссии продолжают осмотр зданий, поврежденных в результате атаки беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
После атак БПЛА обследовано 253 помещенияговорится в сообщении
Ранее Бойко заявил ИС "Вести", что все жилье, пострадавшее после ударов украинских дронов в Туапсе, будет восстановлено.
В настоящее время в пунктах временного размещения находятся около 80 человек из домов, расположенных близ нефтебазы, по которой был нанесен удар.