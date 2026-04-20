В Туапсе пять комиссионных групп осмотрели 64 пострадавших помещения

Москва20 апр Вести.На территории Туапсе продолжают работу пять комиссионных групп, ведущих осмотр пострадавших после атак БПЛА зданий. Подробности сообщила администрация Туапсинского муниципального округа в MAX.

После атак, произошедших ночью 16 и 20 апреля, обследовали 64 помещения говорится в сообщении

20 апреля 111 выбитых окон временно закрыты пленкой, что составляет 80% от всей потребности.

Начальные классы СОШ №6 в целях безопасности переведены в основное здание школы на улице Ленина. Граждан, которые полностью лишились жилья, разместили в гостиницах. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко поручил проконтролировать обеспечение их всем необходимым.

В результате ночной атаки БПЛА на Туапсе пострадали трое, один человек погиб.