На территории Туапсе продолжают работу пять комиссионных групп, ведущих осмотр пострадавших после атак БПЛА зданий. Подробности сообщила администрация Туапсинского муниципального округа в MAX.
После атак, произошедших ночью 16 и 20 апреля, обследовали 64 помещенияговорится в сообщении
20 апреля 111 выбитых окон временно закрыты пленкой, что составляет 80% от всей потребности.
Начальные классы СОШ №6 в целях безопасности переведены в основное здание школы на улице Ленина. Граждан, которые полностью лишились жилья, разместили в гостиницах. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко поручил проконтролировать обеспечение их всем необходимым.
В результате ночной атаки БПЛА на Туапсе пострадали трое, один человек погиб.