Москва16 апр Вести.В Туапсе жителям, пострадавшим в результате атаки БПЛА, выплатят компенсации. Об этом ИС "Вести" заявил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Этой ночью была самая массированная и самая серьезная атака на наш муниципалитет. Всем пострадавшим мы окажем помощь, сейчас все документы оформляем, в кратчайшие сроки начнут выплачиваться компенсации уточнил он

В результате налета беспилотников на Туапсе погибли два человека, ранения получили еще семеро. На месте сформированы семь рабочих групп для оценки ущерба после атаки БПЛА.