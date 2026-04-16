Кондратьев: в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли двое детей

Из-за атаки беспилотников в Туапсе погибли двое детей Кондратьев: в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли двое детей

Москва16 апр Вести.В результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край погибли двое детей в Туапсе, двое взрослых получили ранения, сообщил в своем MAX-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних – 5 и 14 лет написал чиновник

Он выразил соболезнования родным погибших, добавив, что семьи получат необходимую помощь. Кондратьев уточнил, что, предварительно, ранения получили двое взрослых.