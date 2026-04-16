Оперштаб Кубани показал кадры с места атаки БПЛА в Туапсе

Москва16 апр Вести.Последствия ночной атаки украинских БПЛА по одному из адресов в Туапсе показал в своем Telegram-канале Оперштаб Краснодарского края.

Там сообщили, что специалисты осматривают пострадавшие объекты и фиксируют повреждения.

В Туапсинском муниципальном округе сформировали 7 рабочих групп для оценки ущерба после атаки БПЛА говорится в публикации

При необходимости, отметили в Оперштабе, количество рабочих групп будет увеличено.

В Туапсинском округе ввели режим ЧС, сообщил ранее его глава Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

По его словам, обломками БПЛА были повреждены 24 частных и 6 многоквартирных домов, Туапсинский морской кадетский корпус, здание профлицея № 29 и ДШИ имени Рахманинова.

С ночи в городе на базе одной из средних школ работает пункт временного размещения, в котором находятся 10 человек.

Число пострадавших из-за ночной атаки украинских беспилотников на Туапсе увеличилось до семи человек. Погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Пятерым, в том числе одному несовершеннолетнему, потребовалась помощь медиков.