Бойко: после атаки беспилотников в Туапсе отменили уроки в школах

Москва16 апр Вести.В связи с ситуацией, сложившейся после ночной атаки беспилотников в Туапсе, в образовательных учреждениях округа отменены уроки, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко.

Он добавил, что в детских садах города организованы дежурные группы.

Ранее сообщалось, что в результате террористической атаки БЫЛА на Туапсе погибли двое детей 5 и 14 лет. В результате падения обломков БПЛА повреждены жилые дома. В администрации муниципалитета работает оперативный штаб. В школе №6 развернут пункт временного размещения для жителей.