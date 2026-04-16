Москва16 апрВести.В связи с ситуацией, сложившейся после ночной атаки беспилотников в Туапсе, в образовательных учреждениях округа отменены уроки, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко.
В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учрежденияхнаписал чиновник
Он добавил, что в детских садах города организованы дежурные группы.
Ранее сообщалось, что в результате террористической атаки БЫЛА на Туапсе погибли двое детей 5 и 14 лет. В результате падения обломков БПЛА повреждены жилые дома. В администрации муниципалитета работает оперативный штаб. В школе №6 развернут пункт временного размещения для жителей.