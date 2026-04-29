Москва29 апрВести.Мероприятия, которые должны были пройти в Туапсе на майские праздники, отменены. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко в Telegram-канале.
Это решение связано с недавней атакой БПЛА ВСУ, в результате которой произошел масштабный пожар на территории НПЗ.
Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятияговорится в сообщении
Бойко добавил, что церемоний возложения цветов к мемориалам и мини-концертов для ветеранов это не касается. По его словам, нельзя обойти вниманием тех четверых фронтовиков, которые живут на территории округа.