В Туапсе после атаки БПЛА ВСУ отменили все мероприятия на майские праздники

В Туапсе отменили мероприятия на майские праздники после атаки БПЛА ВСУ В Туапсе после атаки БПЛА ВСУ отменили все мероприятия на майские праздники

Москва29 апр Вести.Мероприятия, которые должны были пройти в Туапсе на майские праздники, отменены. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко в Telegram-канале.

Это решение связано с недавней атакой БПЛА ВСУ, в результате которой произошел масштабный пожар на территории НПЗ.

Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия говорится в сообщении

Бойко добавил, что церемоний возложения цветов к мемориалам и мини-концертов для ветеранов это не касается. По его словам, нельзя обойти вниманием тех четверых фронтовиков, которые живут на территории округа.