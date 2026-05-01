Москва1 маяВести.В Туапсе силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают новую атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Согласно предварительным сведениям, которые приводятся в публикации, сбито не менее 10 БПЛА.
В эти минуты в небе слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически видны яркие вспышки. По словам очевидцев, группы украинских дронов с характерным звуком летят со стороны моря, по ним ведется огоньутверждает канал
Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.
Вечером 30 апреля в Туапсе была объявлена беспилотная опасность. Позже Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика.
Накануне сообщалось, что на нефтезаводе в Туапсе полностью потушен пожар на нефтезаводе, которые произошел после атаки украинских БПЛА 28 апреля.