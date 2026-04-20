В Туапсе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после атаки дронов ВСУ

В Туапсе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА В Туапсе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после атаки дронов ВСУ

Москва20 апр Вести.В Туапсе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников, которая произошла в ночь на 16 апреля. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

19 апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, … в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров.

Для локализации последствий выставлены боновые заграждения. В операции по ликвидации задействованы 6 судов порта Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

Сбор нефтепродуктов продолжают и в реке Туапсе. Там разлив уже удалось локализовать — установлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.

В результате вражеской агрессии при атаке в ночь на 16 апреля погибли два человека, пострадали еще 7. Были повреждены более 60 зданий, также произошло возгорание на морском терминале. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.