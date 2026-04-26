В Туапсе собрано более 3 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта

Более 3 тысяч кубометров грунта собрали в Туапсе после разлива нефтепродуктов В Туапсе собрано более 3 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта

Москва26 апр Вести.На береговой линии в Туапсе уже собрано более трех тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в MAX.

К работам привлечены более 130 человек, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по региону, Кубань-СПАС, других организаций. Задействованы 26 единиц техники.

На береговой линии проводят постоянный мониторинг выбросов. В настоящее время загрязнение имеет локальный характер говорится в сообщении

27 апреля планируется привлечь к ликвидации последствий дополнительное количество техники и людей от Кубань-СПАС. Работы на месте контролирует заместитель губернатора Вениамина Кондратьева Дмитрий Маслов.

В городе также проводится уборка от сажи и продуктов горения. К работам могут присоединиться волонтеры, уточнили в оперштабе.