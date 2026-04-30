В Туапсе на береговой линии идет уборка нефтепродуктов На пяти участках береговой линии в Туапсе убирают выбросы нефтепродуктов

Москва30 апр Вести.Работы по уборке последствий выбросов нефтепродуктов идут в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящий момент речь идет о локальных выбросах на пяти участках береговой линии.

Как пояснили в Оперштабе, выбросы являются последствиями попадания нефтепродуктов в море после масштабных пожаров в Туапсе на морском терминале и НПЗ после атак украинских БПЛА.

Сотрудники подразделений "Кубань-СПАС" работают на пяти небольших территориях, где мониторинговые группы обнаружили локальные выбросы нефтепродуктов говорится в публикации краевого Оперштаба в мессенджере MAX

Протяженность территорий, на которых ведутся работы, составляет от 100 до 300 метров. Они расположены, в том числе, в селах Ольгинка и Небуг, поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский.

Отмечается также, что основные работы по сбору нефтепродуктов продолжаются в Туапсе, в устье реки и на береговой линии моря протяженностью около одного километра.