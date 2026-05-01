В Туапсе сообщили о ситуации по ликвидации выбросов нефтепродуктов

"Ситуация сложная": в Туапсе продолжают уборку выбросов нефтепродуктов В Туапсе сообщили о ситуации по ликвидации выбросов нефтепродуктов

Москва1 мая Вести.В Туапсе продолжается работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атак украинских беспилотников на местный НПЗ и морской терминал. О ситуации рассказал ИС "Вести" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

На данный момент у нас проводятся работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Работы поделены на три участка: первый – в районе нефтеперерабатывающего завода и морского терминала, второй – река Туапсе, третий участок – это городской пляж Туапсе. Всего у нас здесь привлечено свыше 500 человек личного состава. Это и сотрудники МЧС России, сотрудники "Кубань-СПАС", а также представители предприятий ТЭК города сообщил он

На данный момент, отметил Субочев, на месте последствий выброса нефтепродуктов задействовано более 60 единиц техники.

Что касается работ непосредственно на этих трех участках, то, конечно, ситуация, достаточно сложная. Но тем не менее все попытки к ликвидации последствий принимаются, работа идет заключил он

28 апреля из‑за падения обломков БПЛА украинских боевиков начался масштабный пожар на НПЗ в Туапсе. Он был ликвидирован к утру 30 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что будет сделано все, чтобы привести город в порядок как можно скорее.

В пятницу, 1 мая, оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре на морском терминале в Туапсе в результате очередной атаки украинских беспилотников.