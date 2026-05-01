Москва1 маяВести.Пожарные продолжают тушить возгорание на морском терминале в Туапсе, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
Огонь вспыхнул ночью в пятницу, 1 мая, в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
Продолжается тушение возгорания на морском терминале, вызванное обломками БПЛА киевского режиманаписал в своем Telegram-канале Сергей Бойко
Кроме того, в городе ведется сбор нефтепродуктов, работы идут на трех участках. Уже вывезено 13 333 кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси.
Задействованная группировка личного состава составляет 790 человек, задействовано 48 единиц техники.