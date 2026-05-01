Бойко: пожарные продолжают тушение морского терминала в Туапсе после атаки БПЛА

Глава Туапсе сообщил о продолжении работ по тушению морского терминала Бойко: пожарные продолжают тушение морского терминала в Туапсе после атаки БПЛА

Москва1 мая Вести.Пожарные продолжают тушить возгорание на морском терминале в Туапсе, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

Огонь вспыхнул ночью в пятницу, 1 мая, в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Продолжается тушение возгорания на морском терминале, вызванное обломками БПЛА киевского режима написал в своем Telegram-канале Сергей Бойко

Кроме того, в городе ведется сбор нефтепродуктов, работы идут на трех участках. Уже вывезено 13 333 кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси.

Задействованная группировка личного состава составляет 790 человек, задействовано 48 единиц техники.