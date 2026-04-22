В Туапсе 3-й день тушат пожар на морском терминале, вспыхнувший после атак ВСУ

Москва22 апр Вести.В Туапсе 3-й день тушат пожар на морском терминале, вспыхнувший после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Украинские боевики нанесли удар по Туапсе с применением БПЛА ночью 20 апреля. В результате агрессии один мирный житель погиб, еще один пострадал. В морском порту произошло возгорание, повреждения получила транспортная инфраструктура. По словам, главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, также были повреждены 17 зданий.

В работах [по тушению] задействованы 276 человек и 77 ед. техники, в том числе от ГУ МЧС по Краснодарскому краю говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

В ночь на 16 апреля Туапсе также подвергся массированной воздушной атаке со стороны Киева. Тогда погибли 14-летняя девочка и 29-летняя женщина. Повреждения получили более 60 зданий: многоквартирные и частные дома, соцобъекты. На морском терминале также произошел пожар — в тушении принимали участие более 150 человек и 49 единиц техники.