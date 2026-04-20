Москва20 апр Вести.В Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале, вспыхнувший после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В ликвидации задействовано два пожарных поезда. Всего привлечено 246 человек и 73 ед. техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

Отмечается, что на месте ЧП специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние воздуха. Замеры будут делать в районе жилой застройки трижды в день – утром, днем и вечером. По итогам последних лабораторных исследований на данный момент концентрация вредных веществ не превышает нормы.

Украинские боевики совершили массированную атаку на Туапсе с применением БПЛА ночью 20 апреля. В результате агрессии один мирный житель погиб, еще один пострадал. В морском порту произошло возгорание, повреждения получила транспортная инфраструктура. По словам, главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, также повреждены 17 зданий.