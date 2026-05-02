Москва2 маяВести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко рассказал ИС "Вести", как получил ожог во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе.
Он отметил, что находился рядом в то время, когда горел нефтезавод.
Мы приехали туда с губернатором посмотреть, как работают наши пожарные, наши доблестные защитники. Началось еще большее возгорание бочки; жар был такой силы, что на дистанции, наверное, даже без попадания прямого огня, получился ожограссказал Сергей Бойко
Пожар на НПЗ произошел в ночь на 28 апреля из-за падения обломков украинских беспилотников. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуированы 70 человек. Их разместили в гостиницах Туапсе. Утром 30 апреля пожар был потушен. В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского терминала в Туапсе. Днем 2 мая пожар был ликвидирован, пострадавших нет.