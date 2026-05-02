Глава Туапсе рассказал, как получил ожог во время пожара на НПЗ

Глава Туапсе рассказал про полученный ожог во время пожара на НПЗ Глава Туапсе рассказал, как получил ожог во время пожара на НПЗ

Москва2 мая Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко рассказал ИС "Вести", как получил ожог во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

Он отметил, что находился рядом в то время, когда горел нефтезавод.

Мы приехали туда с губернатором посмотреть, как работают наши пожарные, наши доблестные защитники. Началось еще большее возгорание бочки; жар был такой силы, что на дистанции, наверное, даже без попадания прямого огня, получился ожог рассказал Сергей Бойко

Пожар на НПЗ произошел в ночь на 28 апреля из-за падения обломков украинских беспилотников. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуированы 70 человек. Их разместили в гостиницах Туапсе. Утром 30 апреля пожар был потушен. В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского терминала в Туапсе. Днем 2 мая пожар был ликвидирован, пострадавших нет.