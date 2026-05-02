Карнаухов назвал фантастической скорость ликвидации последствий ЧП в Туапсе Карнаухов: все силы в Туапсе направлены на ликвидацию последствий налета БПЛА

Москва2 мая Вести.Спасательные силы и средства в Туапсе нацелены на ликвидацию последствий техногенной катастрофы. Тушение пожаров, уборка загрязнений нефтепродуктами ведется с фантастической скоростью, сообщил ИС "Вести" журналист Сергей Карнаухов.

Все силы и средства набирают необходимый опыт, важный для локализации подобных техногенных и иных катастроф. Загрязнение [нефтепродуктами] касалось только побережья. И мы видим интенсивнейшую работу всех сил, средств, которые приданы были региону для локализации техногенной катастрофы. Были мелкие очаги [скопления нефтепродуктов] в щебне. И сейчас здесь нет ничего, все абсолютно чисто. Скорость работы, на мой взгляд, фантастическая сказал он

Накануне в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что в Туапсе продолжается работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атак украинских беспилотников на местный НПЗ и морской терминал.