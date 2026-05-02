Карнаухов назвал чушью ролики о катастрофе в Туапсе после атаки БПЛА ВСУ Карнаухов: фейки о последствиях атаки на Туапсе распространяет оппозиция

Москва2 мая Вести.Политолог Сергей Карнаухов раскритиковал посты, в которых говорится о катастрофе в Туапсе после налета украинских беспилотников на нефтебазу и морской терминал. Однотипные ролики распространяются оппозиционными пабликами, сообщил он ИС "Вести".

Я посмотрел оппозиционные публикации в разных социальных сетях, и что я обнаружил? Когда посмотришь один ролик с катастрофой, как там написано, в Туапсе, то социальные сети моментально начинают стягивать весь контент, который только что выложен и касается этих событий. И чтобы вы думали я увидел? Я увидел там скроенные по одинаковым лекалам, абсолютно одинаковые ролики, которые посвящены одной и той же теме: "опять пожар, катастрофа, все скрывается, люди задыхаются". И ты это смотришь и думаешь: "Господи, на кого это рассчитано?" А рассчитано это на людей, которых здесь нет. А мы-то [съемочная группа] здесь, и это [ролики о катастрофе] - полная чушь. заявил он

Кроме того, Карнаухов назвал фантастической скорость, с которой местные службы ликвидируют масштабы последствий атак БПЛА.

Как сообщалось накануне, жители пострадавшего от украинских атак Туапсе отказываются давать интервью, чтобы не навредить своему городу.