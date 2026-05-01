Москва1 мая Вести.Экологическая катастрофа в Туапсе после атак украинских БПЛА стала символом краткосрочной победы и "прививкой радости" для киевского режима. Об этом заявил ИС "Вести" военкор Георгий Мамсуров.

По словам Мамсурова, его репортажи из Туапсе произвели настоящий фурор в украинском сегменте интернета.

Нас всячески пытаются обвинить во лжи, я это читаю, смотрю, и я неожиданно понял одну очень важную вещь. На данный момент ситуация здесь, в Туапсе, эта экологическая катастрофа является для нашего противника символом краткосрочной победы. Им так не хватает этих побед, и то, что они смогли здесь устроить с нашим морем, с нашей экологией, как они смотрят на то, как мы пытаемся здесь эти последствия победить - это для них как какая-то прививка радости. И вы знаете, уважаемые жители Туапсе, я вам с уверенностью хотел бы сказать, что каждая наша улыбка, каждый человек с хорошим настроением, не паникующий - это им как лезвием по стеклу подчеркнул Мамсуров

Журналист Сергей Карнаухов ранее сообщил, что жители Туапсе отказываются давать интервью, чтобы не играть на руку врагу.