Москва30 апр Вести.Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ИС "Вести" отметил благоприятную ситуацию в районах вблизи нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе - благодаря ветрам загрязняющие вещества быстро рассеются.

Он обратил внимание на то, что в текущем году использование побережья города для купания может оказаться ограниченным.

В районе НПЗ хорошие ветры, там быстро разбавит… А вот что сейчас сбросили, пока эти данные нигде не афишируются. Но если там будет запрет, то он будет. Никто не возьмет на себя ответственность дать разрешение, чтобы люди купались в этой разбавленной нефтью [воде] считает Геннадий Онищенко

28 апреля из-за атаки украинских дронов на НПЗ произошел масштабный пожар. 29 апреля он был локализован, а уже вечером ликвидировано открытое горение. Оперштаб Краснодарского края сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе. В четверг утром пожар был полностью потушен.

По информации Роспотребнадзора, здоровью жителей Туапсе ничего не угрожает. Глава муниципалитета Сергей Бойко заявил, что водопроводная вода в городе пригодна для питья и не требует предварительного кипячения.