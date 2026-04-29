Роспотребнадзор: здоровью жителей Туапсе сейчас ничего не угрожает

В Роспотребнадзоре не видят рисков для здоровья жителей Туапсе Роспотребнадзор: здоровью жителей Туапсе сейчас ничего не угрожает

Москва29 апр Вести.Здоровью жителей Туапсе ничего не угрожает в данный момент, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

Мы держим ситуацию под контролем очень плотно, усиливаем там свои лабораторные мощности, будем контролировать ситуацию. Сегодня риска для здоровья нет цитирует ее агентство

Попова уточнила, что все несоответствия требованиям анализируют специалисты. Население своевременно предупреждают, как себя вести в той или иной ситуации.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе возник пожар после атаки БПЛА ВСУ. Произошел выброс нефти на дорогу, и несколько автомобилей были повреждены. В регионе ввели режим ЧС, на место прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

В какой-то момент было зафиксировано незначительное превышение концентрации бензола в воздухе.