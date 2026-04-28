В Туапсе не зафиксированы случаи отравления продуктами горения с НПЗ

В Туапсе не зафиксированы случаи отравления продуктами горения и нефтепродуктами В Туапсе не зафиксированы случаи отравления продуктами горения с НПЗ

Москва28 апр Вести.Жители Туапсе не обращались в медицинские учреждения с жалобами на отравление продуктами горения или нефтепродуктами, сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края в мессенджере MAX.

После атак вражеских дронов по НПЗ и возникшего пожара специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в городе.

С ночи 28 апреля в Туапсе не было ни одного случая обращения в медучреждения с признаками отравления продуктами горения или нефтепродуктами сказано в сообщении

Жителям микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, близлежащих к НПЗ, рекомендуют соблюдать меры предосторожности, а именно ограничить пребывание на открытом воздухе, пить больше жидкости, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку помещений, не использовать контактные линзы. Кроме того, необходимо промывать нос, глаза и горло, не курить, в случае выхода на улицу использовать маски и респираторы.

В случае ухудшения самочувствия, появления одышки, кашля или обострения хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что в городе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА на НПЗ - уже собрано и вывезено 7,27 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Загрязняющие вещества собирают на территории морского терминала, в реке Туапсе, на береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря.