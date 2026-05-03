Роспотребнадзор: пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме

Пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожара на НПЗ – в пределах нормы Роспотребнадзор: пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме

Москва3 мая Вести.Роспотребнадзор сообщил, что в окрестностях города Туапсе после ликвидации пожаров из-за атак БПЛА пробы воды и воздуха находятся в пределах нормы.

Ситуация с водоснабжением также находится под строгим контролем.

В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы в пределах нормы сказано в сообщении Роспотребнадзора в MAX.

Специалисты ведомства совместно с лабораторией МУП "ЖКХ города Туапсе" ведут усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети.