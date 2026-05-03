Москва3 маяВести.Роспотребнадзор сообщил, что в окрестностях города Туапсе после ликвидации пожаров из-за атак БПЛА пробы воды и воздуха находятся в пределах нормы.
Ситуация с водоснабжением также находится под строгим контролем.
В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы в пределах нормысказано в сообщении Роспотребнадзора в MAX.
Специалисты ведомства совместно с лабораторией МУП "ЖКХ города Туапсе" ведут усиленный мониторинг всех водоисточников, подающих воду населению, и воды в водопроводной сети.