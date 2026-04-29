В Туапсе зафиксировано небольшое превышение концентрации бензола в воздухе

Уровень концентрации бензола в воздухе в районе Туапсе незначительно превышен В Туапсе зафиксировано небольшое превышение концентрации бензола в воздухе

Москва29 апр Вести.Оперативный штаб Краснодарского края сообщает о регулярных проверках качества воздуха, которые проводят специалисты Роспотребнадзора в Туапсе после пожара на НПЗ, возникшего из-за удара вражеских беспилотников.

По результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимальной концентрации бензола в воздухе.

Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки беспилотников киевского режима сказано в сообщении Оперштаба в MAX

Жителей города, особенно микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, ближайших к НПЗ, попросили соблюдать рекомендации, выданные ранее, и при ухудшении состояния обращаться за медицинской помощью.