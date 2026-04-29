На НПЗ в Туапсе локализовано возгорание

Локализовано возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе На НПЗ в Туапсе локализовано возгорание

Москва29 апр Вести.Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что локализация зафиксирована в 7.05 в среду. 29 апреля.

Время локализации – 07:05. В ликвидации ЧП по состоянию на утро 29 апреля участвуют 312 человек и 73 единицы техники говорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX

Пожар на НПЗ в Туапсе произошел 28 апреля в результате атаки БПЛА. По оценке главы МЧС России Александра Куренкова, ситуация с возгоранием на нефтеперерабатывающем заводе находится под контролем, но требует пристального внимания.