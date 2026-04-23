Москва23 апрВести.В Туапсе почти в два раза сократилась площадь возгорания на морском терминале. Пожар возник из-за атаки БПЛА, передает оперштаб Краснодарского края.
В настоящее время в тушении участвуют 276 человек, задействовано 77 единиц техникиговорится в сообщении
Разлив нефтепродуктов в реке Туапсе, попавших в воду из-за возгорания, локализован. 750 метров боновых заграждений, 5 специальных устройств для сбора и нефтеловушка выставлены на реке. Ранее попавшие нефтепродукты оперативно убраны. Ситуация находится под постоянным мониторингом.
Принятые меры дали положительный результат и в акватории порта. Ее состояние постоянно контролируется. Нефтяные пятна, а также загрязнение в акватории моря в районе порта Туапсе отсутствуют.
В ночь на 16 апреля Туапсе атаковали БПЛА ВСУ. Два человека погибли, более 60 зданий получили повреждения. На морском терминале возник пожар.