В реке Туапсе локализована утечка нефтепродуктов после атаки БПЛА на терминал

Москва19 апр Вести.В акватории реки Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, сообщили в мессенджере MAX в Оперативном штабе Краснодарского края.

Утечка произошла ночью в минувший четверг, 16 апреля, в результате пожара на морском терминале, который загорелся из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку говорится в заявлении

Подчеркивается, что специалистам удалось не допустить выхода нефтепродуктов в море.

Как сообщалось ранее, пожарные потушили возгорание на морском терминале в Туапсе.