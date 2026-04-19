Москва19 апрВести.В акватории реки Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, сообщили в мессенджере MAX в Оперативном штабе Краснодарского края.
Утечка произошла ночью в минувший четверг, 16 апреля, в результате пожара на морском терминале, который загорелся из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.
Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушкуговорится в заявлении
Подчеркивается, что специалистам удалось не допустить выхода нефтепродуктов в море.
Как сообщалось ранее, пожарные потушили возгорание на морском терминале в Туапсе.