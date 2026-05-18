В Туапсе убрали почти 31 тыс. кубометров загрязненного нефтью грунта

Москва18 мая Вести.В Туапсе продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА ночь 1 мая. Всего собрано и вывезено более 30,8 тысячи кубометров загрязненного грунта. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Отмечается, что в работах задействованы 365 человек и 75 единиц техники.

Всего, по состоянию на 18 мая, собрано и вывезено 30 838 кубических метров загрязненного грунта и водомазутной смеси сказано в сообщении

ВСУ нанесли удар беспилотниками по Туапсе ночью 1 мая, в результате чего произошел пожар на территории морского терминала. Ликвидировали возгорание сутки спустя.