Больше 15 тысяч кубометров нефтепродуктов собрано в Туапсе

Около 750 человек круглосуточно ликвидируют разлив нефтепродуктов в Туапсе Больше 15 тысяч кубометров нефтепродуктов собрано в Туапсе

Москва3 мая Вести.В Туапсинском муниципальном округе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов после атак беспилотников ВСУ.

Как сообщает Оперштаб Краснодарского края в мессенджере MAX, по состоянию на утро 3 мая собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, из них 1620 кубометров – только за последние сутки.

Работы идут в круглосуточном режиме отмечается в публикации

Общая численность участвующих в этой работе – около 750 человек. Это специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС", сотрудники администраций и предприятий муниципалитетов. В уборке задействовано 65 единиц техники.

В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства: вывозят мусор с улиц, дворов, парков и спортплощадок.

Ранее сообщалось, что волонтеры очищают от нефтепродуктов животных – кошек, собак и птиц.