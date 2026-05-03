Москва3 маяВести.В Туапсинском муниципальном округе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов после атак беспилотников ВСУ.
Как сообщает Оперштаб Краснодарского края в мессенджере MAX, по состоянию на утро 3 мая собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, из них 1620 кубометров – только за последние сутки.
Работы идут в круглосуточном режимеотмечается в публикации
Общая численность участвующих в этой работе – около 750 человек. Это специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС", сотрудники администраций и предприятий муниципалитетов. В уборке задействовано 65 единиц техники.
В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства: вывозят мусор с улиц, дворов, парков и спортплощадок.
Ранее сообщалось, что волонтеры очищают от нефтепродуктов животных – кошек, собак и птиц.