Москва4 маяВести.За последние сутки в Туапсе собрано и вывезено более 1,8 тысячи кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Общий объем вывезенного - 17 тысяч кубов, сообщает в MAX оперштаб Краснодарского края.
Общая группировка, участвующая в работе, – порядка 730 человек и 65 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС", сотрудники администраций и предприятий муниципалитетовговорится в сообщении
В городе продолжается уборка общественных пространств - улиц, дворов, парков, спортплощадок. К работам по вывозу мусора привлечены волонтеры.
Устранение последствий разлива нефти, произошедшего после серии атак БПЛА на нефтеперерабатывающий завод, будет продолжено.