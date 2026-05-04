В Туапсе собрано и вывезено 17 тысяч кубометров мазута и грунта

17 тыс. кубов мазута, загрязненного грунта и смеси вывезено в Туапсе В Туапсе собрано и вывезено 17 тысяч кубометров мазута и грунта

Москва4 мая Вести.За последние сутки в Туапсе собрано и вывезено более 1,8 тысячи кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Общий объем вывезенного - 17 тысяч кубов, сообщает в MAX оперштаб Краснодарского края.

Общая группировка, участвующая в работе, – порядка 730 человек и 65 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС", сотрудники администраций и предприятий муниципалитетов говорится в сообщении

В городе продолжается уборка общественных пространств - улиц, дворов, парков, спортплощадок. К работам по вывозу мусора привлечены волонтеры.

Устранение последствий разлива нефти, произошедшего после серии атак БПЛА на нефтеперерабатывающий завод, будет продолжено.