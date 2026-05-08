МЧС: в Туапсе собрано и вывезено около 20,5 тыс. кубометров мазута

Москва8 мая Вести.С начала проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе было собрано и вывезено уже около 20,5 тысячи кубометров песка, грунта и воды, загрязненных мазутом. Об этом информационной службе "Вести" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Он также отметил, что в работах задействовано 582 человека и около 70 единиц специальной техники.

С начала проведения работ у нас собрано и вывезено со всех мест проведения работ 20,5 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах у нас задействовано 582 человека и около 70 единиц техники. Ситуация у нас находится под контролем заявил Субочев

Ранее замглавы Красноармейского района Краснодарского края Игорь Никитин сообщил, что уже устранена основная часть последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе.