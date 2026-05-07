Москва7 маяВести.Заместитель главы Красноармейского района Краснодарского края Игорь Никитин сообщил информационной службе "Вести", что основная часть последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе устранена.
Никитин также сообщил, что на данный момент ведется доочистка территории: убираются остатки мелкой фракции.
Гляньте, какой объем на сегодняшний день уже убран. Основная проблема уже снята. Сегодня дочищается, убираются остатки мелкой фракции. Основная беда уже ликвидированарассказал Никитин
Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил, что в Туапсе после разлива нефтепродуктов собрано уже более 18 тысяч кубометров песка, грунта и воды, загрязненных мазутом.