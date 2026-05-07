Основная часть последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе устранена Основная часть последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе ликвидирована

Москва7 мая Вести.Заместитель главы Красноармейского района Краснодарского края Игорь Никитин сообщил информационной службе "Вести", что основная часть последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе устранена.

Никитин также сообщил, что на данный момент ведется доочистка территории: убираются остатки мелкой фракции.

Гляньте, какой объем на сегодняшний день уже убран. Основная проблема уже снята. Сегодня дочищается, убираются остатки мелкой фракции. Основная беда уже ликвидирована рассказал Никитин

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил, что в Туапсе после разлива нефтепродуктов собрано уже более 18 тысяч кубометров песка, грунта и воды, загрязненных мазутом.