Дополнительных сил для уборки мазута в Туапсе не требуется, сообщили в МЧС МЧС: дополнительных сил для уборки мазута в Туапсе не требуется

Москва4 мая Вести.В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, дополнительных сил и средств не требуется. Об этом руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, на всех участках проведения работ задействовано более 730 человек и свыше 65 единиц техники.

На данный момент ситуация более чем контролируемая, сил и средств у нас хватает. У нас люди все поделены на участки, … и там пока люди у нас справляются, явной потребности в дополнительных силах пока мы не испытываем. Ситуация более чем контролируемая сейчас сказал Субочев

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что с береговой линии в районе устья Туапсе собрано более 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Последствия разлива нефти устраняют после серии атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод.