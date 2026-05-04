В Туапсе собрано уже более 17 тысяч кубометров мазута Сбор мазута в Туапсе идет в круглосуточном режиме

Москва4 мая Вести.В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

По состоянию на сегодняшний день с береговой линии в районе устья реки Туапсе собрали уже 17802 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси говорится в сообщении

Сергей Бойко отметил, что работы на берегу ведутся в круглосуточном режиме.

Ранее в волонтерском штабе "Мы вместе" ТАСС рассказали, что на прибрежной территории, где после атак ВСУ произошел разлив нефтепродуктов, работают только специалисты, волонтеров к этим работам не допускают. Волонтеры задействованы в штабе, а также на уборке общественных территорий. Также они очищают от нефтепродуктов пострадавших животных.