Москва4 маяВести.В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
По состоянию на сегодняшний день с береговой линии в районе устья реки Туапсе собрали уже 17802 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смесиговорится в сообщении
Сергей Бойко отметил, что работы на берегу ведутся в круглосуточном режиме.
Ранее в волонтерском штабе "Мы вместе" ТАСС рассказали, что на прибрежной территории, где после атак ВСУ произошел разлив нефтепродуктов, работают только специалисты, волонтеров к этим работам не допускают. Волонтеры задействованы в штабе, а также на уборке общественных территорий. Также они очищают от нефтепродуктов пострадавших животных.