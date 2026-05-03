Волонтеров не допускают к уборке нефтепродуктов на берегу в Туапсе

Волонтерам запретили работать на уборке нефтепродуктов на берегу моря в Туапсе Волонтеров не допускают к уборке нефтепродуктов на берегу в Туапсе

Москва3 мая Вести.На прибрежной территории в Туапсе, где после атак ВСУ произошел разлив нефтепродуктов, работают только специалисты, волонтеров к этим работам не допускают, сообщили ТАСС в волонтерском штабе "Мы вместе".

Ранее появилась информация о том, что городская администрация и управление МЧС по Краснодарскому краю не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии, заботясь о их репродуктивном здоровье.

Волонтерам в принципе запрещают работать на прибрежной территории, там, где был разлив нефтепродуктов. Там работают только специализированные организации сказал собеседник агентства

Он уточнил, что волонтеры задействованы в штабе, а также на уборке общественных территорий – вот там могут работать и девушки.

Волонтеры, в том числе женщины, также очищают кошек, собак и птиц от нефтепродуктов, рассказала представитель местной благотворительной организации "Будь рядом" Елена Луговенко.