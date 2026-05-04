Субочев рассказал, на какие участки направляют волонтеров в Туапсе МЧС: волонтеров в Туапсе направляем на менее опасные участки

Москва4 мая Вести.Волонтеров, которые отзываются для оказания помощи в ликвидации разлива нефтепродуктов после атак беспилотников ВСУ в Туапсе, направляют на менее опасные участки проведения работ. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

По его словам, люди сами охотно приходят на помощь.

Они у нас больше задействованы в получении определенной гуманитарной помощи, также в раздаче средств индивидуальной защиты для участников ликвидации. И, безусловно, для очистки городских улиц и социальных объектов города Туапсе. То есть мы волонтеров и всех желающих, всех людей, которые желают оказать помощь, направляем на менее, назовем так, опасные участки проведения работ сказал Субочев

Общая численность участвующих в этой работе – около 750 человек. Это специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС", сотрудники администраций и предприятий муниципалитетов. В уборке задействовано 65 единиц техники.