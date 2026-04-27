В Туапсе к работам по сбору нефтепродуктов привлекли дополнительные силы

После атаки БПЛА в Туапсе собрали 4165 "кубов" грунта и смеси с нефтепродуктами В Туапсе к работам по сбору нефтепродуктов привлекли дополнительные силы

Москва27 апр Вести.Дополнительные силы привлечены к ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

К утру понедельника, 27 апреля, собрано 4165 кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси. Уточняется, что работы ведутся на трех участках.

Работы продолжают непосредственно на территории морского терминала, откуда произошла утечка в результате атаки БПЛА киевского режима говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Кроме того, нефтепродукты собирают в устье реки Туапсе, где установили шесть каскадов боновых заграждений и нефтеловушку.

Также идет сбор нефтепродуктов экскаваторами из воды и круглосуточная уборка берега. Вдоль береговой линии центрального пляжа 700 метров дополнительных боновых заграждений.

В настоящее время группировка на месте ЧП составляет 205 человек и 55 единиц техники, привлечены дополнительные специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и "Кубань-СПАС".