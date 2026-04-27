Москва27 апрВести.Дополнительные силы привлечены к ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
К утру понедельника, 27 апреля, собрано 4165 кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси. Уточняется, что работы ведутся на трех участках.
Работы продолжают непосредственно на территории морского терминала, откуда произошла утечка в результате атаки БПЛА киевского режимаговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
Кроме того, нефтепродукты собирают в устье реки Туапсе, где установили шесть каскадов боновых заграждений и нефтеловушку.
Также идет сбор нефтепродуктов экскаваторами из воды и круглосуточная уборка берега. Вдоль береговой линии центрального пляжа 700 метров дополнительных боновых заграждений.
В настоящее время группировка на месте ЧП составляет 205 человек и 55 единиц техники, привлечены дополнительные специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и "Кубань-СПАС".