МЧС: в Туапсе собрали более 18 тысяч кубометров мазута

В Туапсе собрали более 18 тыс. кубометров мазута МЧС: в Туапсе собрали более 18 тысяч кубометров мазута

Москва6 мая Вести.Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил информационной службе "Вести", что в Туапсе после разлива нефтепродуктов собрано уже более 18 тысяч кубометров песка, грунта и воды, загрязненных мазутом.

По словам руководителя пресс-службы, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействовано более 730 человек и свыше 65 единиц техники.

С начала проведения работ собрано более 18 тысяч кубов песка и грунта, а также водомазутной смеси. За сутки – около 1,5 тысячи только. Что касается группировки, то общая группировка составляет более 730 человек и свыше 65 единиц техники сказал Субочев

Ранее сообщалось, что в четырех поселках под Туапсе завершилась очистка берегов от нефтепродуктов.