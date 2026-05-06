Москва6 маяВести.Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил информационной службе "Вести", что в Туапсе после разлива нефтепродуктов собрано уже более 18 тысяч кубометров песка, грунта и воды, загрязненных мазутом.
По словам руководителя пресс-службы, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействовано более 730 человек и свыше 65 единиц техники.
С начала проведения работ собрано более 18 тысяч кубов песка и грунта, а также водомазутной смеси. За сутки – около 1,5 тысячи только. Что касается группировки, то общая группировка составляет более 730 человек и свыше 65 единиц техникисказал Субочев
Ранее сообщалось, что в четырех поселках под Туапсе завершилась очистка берегов от нефтепродуктов.