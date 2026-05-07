В Туапсе собрали около 19 тыс. кубометров мазута МЧС: в Туапсе собрали около 19 тысяч кубометров мазута

Москва7 мая Вести.С начала проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе собрано уже около 19 тысяч кубометров песка, грунта и воды, загрязненных мазутом. Об этом информационной службе "Вести" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Глава пресс-службы сообщил, что на данный момент работы продолжаются на трех участках – на территории морского терминала и нефтезавода, в устье реки Туапсе, а также на городском пляже.

"С начала проведения работ у нас собрано около 19 тысяч кубометров загрязненного песка, грунта и водомазутной смеси. Работы у нас также продолжаются на трех участках – это территория морского терминала и нефтезавода, устье реки Туапсе и река Туапсе, а также городской пляж", – сказал Субочев.

Ранее заместитель главы Красноармейского района Краснодарского края Игорь Никитин сообщил, что основная часть последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе устранена.