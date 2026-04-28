В Туапсе устраняют последствия разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА

В Туапсе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов В Туапсе устраняют последствия разлива нефтепродуктов после атаки БПЛА

Москва28 апр Вести.В Туапсе после атаки БПЛА на НПЗ продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Уже собрано и вывезено 7,27 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

Загрязняющие вещества собирают на территории морского терминала, в реке Туапсе и на береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря.

Специалисты устанавливают и укрепляют ограждения. Так, в устье реки Туапсе обустроены каскадные боновые заграждения и нефтеловушка.

Группировка задействованных специалистов и техники продолжает увеличиваться. 28 апреля в уборке участвуют около 360 человек и более 60 единиц техники отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Мониторинг акватории моря идет круглосуточно с привлечением пяти судов Морспасслужбы.

Ранее сообщалось, что из-за атаки украинских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ.