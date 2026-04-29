Почти 10 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

В Туапсе вывезли почти 10 тыс. "кубов" загрязненного грунта Почти 10 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Москва29 апр Вести.В Туапсе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов, работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщает Оперштаб Краснодарского края в мессенджере MAX.

Отмечается, что работы ведутся на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе и в ее устье, а также на протяжении около 1 км на береговой линии, где она впадает в Черное море.

Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров – за последние сутки говорится в сообщении

По состоянию на 29 апреля в работах задействованы 51 единица техники и 323 человека: сотрудники МЧС России, "Кубань-СПАС" и предприятий ТЭК Туапсе. Отмечается также, что в течение дня планируется дальнейшее наращивание группировки сил и средств.

Пожар на НПЗ в Туапсе произошел 28 апреля в результате атаки БПЛА противника. Сегодня ранним утром он был локализован.