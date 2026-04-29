Глава МЧС: ситуация на НПЗ в Туапсе под контролем, но требует внимания

Куренков: ситуация с пожаром на нефтехранилище в Туапсе находится под контролем Глава МЧС: ситуация на НПЗ в Туапсе под контролем, но требует внимания

Москва29 апр Вести.Ситуация с пожаром на нефтехранилище в Туапсе контролируемая, однако требует пристального внимания, отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания. Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки заявил он

Ранее сообщалось, что к тушению пожара на НПЗ привлечены 252 человека и 62 единицы техники. Основная часть – сотрудники МЧС России. В среду, 29 апреля, на место прибудут еще сорок водолазов для ликвидации возможных протечек.

Из-за масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел выброс топлива. В округе ввели режим ЧС регионального уровня.